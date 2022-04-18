Иркутск, , 11:36 — REGNUM В Иркутске 24 апреля, во время празднования Пасхи, будут усилены меры безопасности. Подробности с заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям 18 апреля сообщает пресс-центр городской мэрии.

Пасха

По словам мэра города Руслана Болотова, в Правобережном округе города пасхальные службы и крестные ходы пройдут во всех 11 храмах в ночь на 24 апреля. В Спасо-Преображенском храме крестный ход пройдет по улице Тимирязева.

В Ленинском округе расположены четыре храма: два – в микрорайоне Ново-Ленино, и по одному в Жилкино и Иркутске-II. 23 и 24 апреля пройдут вечерние, ночные и утренние службы.

В Октябрьском округе празднование пройдет в пяти православных храмах. В Свердловском округе богослужения пройдут с 23 по 24 апреля в шести православных храмах.

«В ближайшее время Пасха, а затем и майские праздники, поэтому нам важна мобилизация всех служб, чтобы массовые мероприятия прошли спокойно. Обеспечение общественного порядка и безопасности горожан – наша ключевая задача. Поэтому прошу всех ответственно подойти к поставленным задачам, — отметил Руслан Болотов.

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