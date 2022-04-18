Москва, , 11:35 — REGNUM Московский футбольный клуб «Спартак» отмечает 100-ю годовщиной со дня создания клуба, Российский футбольный союз (РФС) и Российская Премьер-Лига (РПЛ) поздравили клуб с этой датой. Об этом 18 апреля написала пресс-служба РФС.

Эмблема ХК «Спартак» ХК «Спартак»

«С днём рождения, «Спартак»! Московскому клубу – 100 лет! Поздравляем всех красно-белых с этим праздником», — говорится в сообщении.

В РПЛ напомнили о главных завоеваниях «Спартака» за 100-летнюю историю. Это 22 титула чемпионов страны (12 – СССР, 10 – Россия), 13 побед в Кубках страны (10 – СССР, 3 – Россия), а также один Суперкубок России.

Напомним, датой основания «Спартака» считается 18 апреля 1922 года, когда по инициативе Николая Старостина был основан Московский кружок спорта Краснопресненского района. Несмотря на это, не все признают эту дату и считают днём рождения футбольного клуба считают 19 апреля 1935 года.