Лиски, Воронежская область, , 11:34 — REGNUM Три человека, в том числе две девочки-подростка, получили травмы в результате автоаварии в Лискинском районе Воронежской области вечером 17 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

ДТП

Авария произошла около 23:50 на 1 километре автодороги «Воронеж — Луганск — Давыдовка - с. Бодеевка». По предварительным данным, 19-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-21 150, не справился с управлением, в результате машина съехала с дороги и врезалась в дерево.

Травмы получили сам молодой водитель, а также две его пассажирки — девочки 13 и 15 лет. Они госпитализированы. По факту аварии полиция начала проверку.

Отметим, что за предыдущие сутки, 17 апреля, в Воронежской области зарегистрировано 88 ДТП, четыре человека получили телесные повреждения различной степени тяжести.