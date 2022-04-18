Мурманск, 18 апреля, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Более 1,3 тыс. человек примут участие в военных парадах в Мурманске и Североморске. Об этом 18 апреля сообщили в пресс-службе Северного флота.

Иван Шилов ИА REGNUM День Победы!

По данным пресс-службы, 9 мая в парадах в честь 77-й годовщины Великой Победы в Мурманске и Североморске примут участие более 1,3 тысячи человек и 62 единицы боевой и исторической техники.

«В составе парадного расчета в городе-герое Мурманске – 774 человека, 510 из них – представители Министерства обороны РФ», — говорится в заявлении Северного флота.

Также в мероприятии примут участие представители других силовых ведомств, нахимовцы и юнармейцы.