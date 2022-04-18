Екатеринбург, 18 апреля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Прокуратура выявила нарушения при хранении детского питания в одной из торговых сетей Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба свердловской облпрокуратуры.

ParentingPatch Детское питание

Детское питание, о котором идет речь, выдают бесплатно в рамках нацпроекта «Демография» по рецептам городских больниц. Его можно получить для детей до трех лет. Прокуратура установила, что детское питание в торговом зале магазина хранилось в холодильнике без датчика температурного режима. Кроме того, отсутствовал журнал регистрации температурно-влажностного режима.

Было возбуждено дело об административном правонарушении. Юридическое лицо оштрафовали на 100 тысяч рублей, директора магазина – на 10 тысяч рублей.