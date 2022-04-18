Челябинск, , 11:32 — REGNUM На въезде в Челябинск планируется установить новые стелы. Об этом заявил на совещании в мэрии главный архитектор муниципалитета Павел Крутолапов.

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Конструкции будут размещены на шести въездах. Сейчас власти города собираются рассмотреть варианты эскизов. Открытый архитектурный конкурс пройдёт с 19 апреля по 20 июня.

При рассмотрении вариантов эскизов планируют учесть отечественный и зарубежный опыт. После утверждения лучших эскизов на их основе изготовят соответствующие проекты стел.