Сеул, , 11:32 — REGNUM Власти КНДР якобы мобилизовали тысячи военнослужащих и военную технику в аэропорту Пхеньяна, что является признаком подготовки военного парада. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

КНДР Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, в последнее время подготовка к параду велась на территории аэропорта Мирим. Предполагается, что парад пройдет 25 апреля в честь 90-летней годовщины основания Корейской народной армии.

По оценкам, в мероприятии могут принять участие до 20 тыс. военнослужащих.

В Южной Корее не исключают, что КНДР может продемонстрировать на параде новые образцы военной техники, включая баллистические ракеты.