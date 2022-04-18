Мурманск, 18 апреля, 2022, 11:31 — ИА Регнум. В Мурманской области число вакансий значительно превышает число безработных. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил губернатор Андрей Чибис, передает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА REGNUM В поисках работы

«У нас зарегистрировано чуть менее пяти тысяч безработных, это в полтора раза меньше, чем год назад. При этом в центрах занятости населения имеются данные о 28 тысячах вакансий», — отметил он.

Чибис напомнил, что с 15 апреля в регионе запущен дополнительный механизм трудоустройства — временные общественные работы.

«Этот инструмент мы применяли в активную фазу пандемии и помогли трудоустроиться 11 тысячам человек», — отметил он.