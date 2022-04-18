* Талибы — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, 18 апреля, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Панджшер сообщили, что они арестовали 15 человек по обвинению в сотрудничестве с Фронтом национального сопротивления.

禁书 网 Арест

Абу Бакр Сиддик, пресс-секретарь губернатора Панджшера, сообщил 17 апреля газете «8 Собх», что по обвинению в сотрудничестве с Фронтом сопротивления талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали начала трёх человек, а затем ещё двенадцать.

Однако местные источники в провинции Панджшер сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали невинных людей.

По их словам, радикалы часто под разными предлогами задерживали, пытали и даже расстреливали жителей Панджшера. В последнем случае талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) замучили до смерти владельца магазина за якобы сотрудничество с Фронтом сопротивления.