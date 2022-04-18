Рефтинский, Свердловская область, , 11:33 — REGNUM Жителя поселка Рефтинский Свердловской области обвиняют в изнасиловании 20-летней девушки. Об этом сообщил помощник руководителя регионального СКР Александр Шульга.

Жертвы насильников

По версии следствия, инцидент произошел 26 марта 2022 года. При совершении насильственных действий обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Он пригрозил девушке убийством, если та расскажет о произошедшем. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, мужчина уже имеет судимость. Его привлекали к уголовной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Возбуждено уголовное дело. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.