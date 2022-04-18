София, 18 апреля 2022, 11:28 — REGNUM Информационные системы болгарского государственного предприятия «Почта Болгарии» (ПБ) подверглись кибератаке со стороны неизвестных лиц. Об этом 18 апреля сообщает софийский информационный портал News. bg.

Хакер
Хакер
Teknolojihaber.net

По некоторым данным, в результате была частично выведена из строя база данных структуры, а также блокирована работа некоторых почтовых отделений в регионах.

При этом в руководстве ПБ заявили, что никаких проблем с выплатами пенсий и зарплат на соответствующие банковские карты в ближайшее время не возникнет.

Ведется работа над ликвидацией последствий хакерского нападения.