София, 18 апреля, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Информационные системы болгарского государственного предприятия «Почта Болгарии» (ПБ) подверглись кибератаке со стороны неизвестных лиц. Об этом 18 апреля сообщает софийский информационный портал News. bg.

Teknolojihaber.net Хакер

По некоторым данным, в результате была частично выведена из строя база данных структуры, а также блокирована работа некоторых почтовых отделений в регионах.

При этом в руководстве ПБ заявили, что никаких проблем с выплатами пенсий и зарплат на соответствующие банковские карты в ближайшее время не возникнет.

Ведется работа над ликвидацией последствий хакерского нападения.