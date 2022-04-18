Иркутск, , 11:28 — REGNUM Мощные природные пожары на берегах Байкала стали причиной закрытия нескольких туристических маршрутов. По данным пресс-службы Прибайкальского национального парка, помимо Кругобайкальской железной дороги, закрыли еще четыре направления, все они находятся в Ольхонском туристическом кластере: «д. Бугульдейка – Б. Марта – д. Петрова»; «Тажераны»; «п. Тырган – урочище Саган-Заба»; «Черноруд – Сарма – д. Курма».

Пожар Cameron Strandberg

Причина такого решения оперативного штаба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» заключается в высоком классе пожарной опасности, который оценивается в 4 из 5 возможных. Прогнозируется высокая температура, порывы ветра выше 15 метров в секунду.

Всего по состоянию на 18 апреля на территории Российской Федерации действовало 48 лесных пожаров. Из них в Иркутской области зарегистрировано пять пожаров на землях лесного фонда. Площадь, пройденноая огнем, составила 57 га.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приангарье утверждены перечни населенных пунктов и объектов экономики, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров в пожароопасный сезон 2022 года. Туда вошли 603 объекта.

Читайте также: В иркутском садоводстве случился масштабный пожар