Москва, 18 апреля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Санкции в отношении России уже сказались на финансовом секторе и будут влиять на реальный. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 апреля, об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе заседания комитетов Госдумы.

Дарья Драй ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

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«Наша экономика действительно вступает в непростой период структурных изменений, связанных с санкциями. Санкции в первую очередь сказались на финансовом рынке. Сейчас они все больше начнут сказываться и на реальных секторах экономики», — сказала Набиуллина.

При этом, по ее словам, проблемы в экономике будут связаны перестройкой потока импорта и экспорта в России, причем период перехода может сопровождаться всплеском цен на ряд товаров.