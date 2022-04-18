Газа, Палестина, , 11:32 — REGNUM Глава палестинской партии ХАМАС Исмаил Хания провёл телефонные переговоры с советником Верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи – Али-Акбаром Велаяти. Об этом 18 апреля сообщает информационное агентство Quds.

Исмаил Хания Whizzers's Place

По данным журналистов, в ходе переговоров стороны обсудили текущую ситуацию в Палестине, которая в ближайшее время рискует обернуться полномасштабным военным конфликтом.

Как заявил Хания, ХАМАС располагает достаточным запасом вооружений для войны с Израилем и защиты исламских святынь.

«Иран оказывает стратегическую поддержку сопротивлению палестинского народа. Благодаря этому наш народ и наше сопротивление имеют достаточно сил, и мы будем защищать священную мечеть Аль-Акса», — заявил Исмаил Хания.