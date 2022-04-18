Куала-Лумпур, , 11:27 — REGNUM Власти Малайзии выразили такое же отношение, как Индонезия, осудив акт сожжения Корана в Швеции, сообщает CNN Indonesia.

Флаг Малайзии Eric Teoh

«Малайзия решительно осуждает провокационный акт Расмуса Палудана, который сжег экземпляр Корана», — говорится в заявлении министерства иностранных дел.

«Подобная акция нарушает моральные границы и нормы свободы мнений и их выражения. Такие действия носят провокационный и ненавистный характер и должны быть отвергнуты всеми, кто стремится к миру и способствует мирному сосуществованию», — отмечает МИД Малайзии.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия осуждает акт сожжения Корана в Швеции и просит индонезийских граждан не поддаваться на провокации.

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