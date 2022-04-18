Бриджтаун, 18 апреля, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Американский рэпер A$AP Rocky и певица Рианна не собираются расставаться, несмотря на появление слухов об их разрыве. Об этом сообщил TMZ.

Instagram.com/badgalriri Рианна

Как отмечает СМИ, пару запечатлели папарацци в аэропорту на Барбадосе — родине певицы. A$AP Rocky и Рианна прилетели в страну на отдых, тем самым опровергнув слухи.

Ранее в Сети появилась информация, что Рианна и A$AP Rocky расстались. Причиной якобы стала неверность рэпера — ему приписали роман с дизайнером обуви Аминой Муадди.