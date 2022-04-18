Москва, , 11:24 — REGNUM Первой целью ЦБ РФ с началом спецоперации на Украине и всплеском антироссийских санкций стало недопущение ухода рынка «в пике». Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе заседания профильных комитетов Госдумы.

Эльвира Набиуллина Дарья Драй © ИА REGNUM

«В первые дни кризиса мы должны были не дать рынку свалиться в пике, чтобы вернуть его к функционированию. 24 февраля индекс Мосбиржи потерял 24%, и мы запретили короткие продажи, закрыли дополнительные сессии. Затем закрыли торги на фондовом срочном рынке, иначе резкое изменение ситуации и мощные стимулы для иностранных инвесторов выходить могла бы повысить волатильность и запустить эффект домино», — сказала Набиуллина.

По её словам, ЦБ РФ сперва почти в ручном режиме управлял торгами, а затем начал открывать секцию за секцией: «После открытия торгов Банк России продолжал контролировать ситуацию. Перед открытием рынка ОФЗ мы объявили, что в случае падения цены определённого порога будем сами выкупать ОФЗ, и рынок позитивно отреагировал. В итоге мы задействовали совсем небольшую сумму».

Набиуллина подчеркнула, что вопреки недавнему кризису «банковская система стоит на ногах и способна держать удары».