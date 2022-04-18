Севастополь, , 11:24 — REGNUM Пожар на крыше многоквартирного дома произошёл ночью 18 апреля в Севастополе. По факту происшествия прокуратура организовала проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

Пожар Pexels

Пожар произошёл на крыше многоквартирного жилого дома № 41 по ул. Горпищенко, сообщение к спасателям поступило в 03:49. Из дома был эвакуирован 21 человек, в том числе девять детей.

Площадь возгорания составила 100 кв. м, ликвидировать его удалось в 07:44.

«Погибших и пострадавших нет. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего», — уточнили в прокуратуре.

В ходе проверки прокуроры дадут оценку исполнению жилищного законодательства уполномоченными органами и должностными лицами, а также выполнению обязанностей по содержанию дома со стороны ГУПС «Управляющая компания Нахимовского района». В связи с пожаром проверяется исполнение требований законодательства в деятельности Фонда содействия капитального ремонта города Севастополя.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ленинградской области при пожаре в хозяйственной постройке погибли два человека.