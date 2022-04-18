Чебоксары, 18 апреля, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Американская корпорация FMC (Food Machinery and Chemical Corporation), которая производит пестициды и другие средства защиты растений, объявила о закрытии единственного завода в России. Он расположен в Чувашии, сообщается на сайте компании.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Растение

Отмечается, что в начале спецоперации России на Украине компания приостановила новые капитальные вложения, прекратила импорт продукции и разработку новых продуктов.

14 апреля корпорация объявила о прекращении бизнеса в России и закрытии единственного завода компании, который находится в Новочебоксарске. Здесь выпускались средства по защите растений.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Россия, признав независимость ЛНР и ДНР, начала специальную военную операцию по защите населения Донбасса, которое восемь лет подвергается геноциду со стороны киевского режима. Президент России Владимир Путин пояснял, что цель спецоперации — демилитаризация и денацификация Украины. После начала спецоперации на Россию стало оказываться беспрецедентное санкционное давление со стороны США и стран ЕС.