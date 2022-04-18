Нальчик, , 11:22 — REGNUM В Кабардино-Балкарии находятся на отдыхе 35 детей из города Макеевка Донецкой области. Им оказывают медицинскую и психологическую помощь в реабилитационном центре «Радуга» в городе Нальчике. Следом за этой группой детей в Кабардино-Балкарию прибудет другая. Об этом сообщил глава республики Казбек Коков в ходе встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным, которая состоялась во время поездки руководителя северо-кавказской республики в Донбасс, 16 апреля.

Дети Эмилия Никитенко © ИА REGNUM

«Сразу после отъезда первой группы ребят ожидаем следующую, тему детского оздоровительного отдыха будем развивать, у наших специалистов имеется большой опыт, который будет полезен для ребят Донбасса», — пообещал Коков.

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Ранее сообщалось, что Кабардино-Балкария примет около 800 беженцев из Донбасса. Для размещения переселенцев из ДНР и ЛНР подготовлено несколько санаториев, в том числе «Вершина», «Кавказ», «Долинск», санаторий им. Калмыкова и «Курорт «Нальчик».