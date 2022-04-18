Магадан, 18 апреля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, сенатор от Магаданской области Сергей Иванов, согласно опубликованным сведениям из декларации, сумел увеличить свой доход за 2021 год в пять раз.

Minsvyaz.ru Заседание Совета Федерации

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Сенатор задекларировал заработок в сумме чуть больше 25 млн рублей, при этом годом ранее он показал доход в 5,7 млн рублей. В собственности у Сергея Иванова квартира площадью в 356 кв. метра и дача в 119 квадратов. Супруга и дети не указаны.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы от Магаданской области Антон Басанский («Единая Россия») заработал за 2021 год 8,2 млн рублей, его супруга — более 530 тыс. рублей.