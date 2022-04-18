Донецк, 18 апреля, 2022, 11:22 — ИА Регнум. За последние 24 часа на освобождённой от киевских боевиков территории Донецкой Народной Республики (ДНР) медицинскую помощь получили 30 мирных жителей, которые были ранены в результате обстрелов со стороны ВСУ. Об этом 18 апреля сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«За минувшие сутки, с 09:00 17 апреля до 09:00 18 апреля, на территории Донецкой Народной Республики, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, медпомощь получили 30 мирных жителей, раненых в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.)», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в общей сложности на всей территории республики за указанное время медпомощь получили 35 раненых мирных граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооруженные украинские формирования обстреляли Петровский район Донецка из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».