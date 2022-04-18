Деревня Алабино, Московская область, 18 апреля, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В подмосковном Алабино 18 апреля прошла тренировка военного парада с участием 11 тыс. военнослужащих, которым предстоит в День Победы 9 мая выйти на Красную площадь, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Даниил Шведов ИА REGNUM Парад Победы

«Всего при подготовке к параду на Красной площади задействовано 11 тыс. военнослужащих, 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолетов», — сообщили в оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в администрации президента открыли аккредитацию для журналистов на мероприятия 7 и 9 мая. На 7 мая намечена генеральная репетиция военного парада.

Также сообщалось, что в этот день состоится возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены в Александровском саду.