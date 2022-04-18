Москва, 18 апреля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Сегодня, 18 апреля, день начала рабочей недели на фондовых площадках Азии выдался мрачным несмотря на солидные данные по китайскому ВВП, который вырос в I квартале на 4,8%, превысив прогноз на уровне 4,4%, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый эксперт Кевин Бекман.

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«Shanghai Composite по итогам сессии подешевел на 0,62% на волне общего негатива, связанного с дальнейшей эскалацией российско-украинского конфликта.

Кроме того, игроков насторожил отдельный отчет, отразивший падение мартовских розничных продаж на 3,5% против прогноза сокращения на гораздо более скромные 1,6%.

Столь масштабное сокращение потребления обусловлено прежде всего пандемией, которая в отдельных регионах во главе с Шанхаем неоднократно ставила рекорды заболеваемости коронавирусом.

Тем временем японский Nikkei 225 опустился на 1,08%, а южнокорейский Kospi закрылся с минимальной просадкой. Иена отреагировала лишь временным отскоком на комментарии главы Банка Японии о том, что недавнее падение курса национальной валюты было слишком резким.

Пара доллар/иена в моменте отступила, но вскоре не только отыграла потери, но и обновила 20-летние максимумы, приближаясь к отметке 127.00. Рынки Австралии и Гонконга сегодня закрыты по случаю празднования католической Пасхи.

Американские фьючерсы погрузились в красную зону, сигнализируя о перспективах усиления уклонения от рисков в ходе предстоящей сессии.

Большая часть Европы сегодня не торгуется в связи с католической Пасхой, а потому торги на оставшихся площадках обещают быть тонкими и местами волатильными.

Доллар же не теряет времени и возвращается к двухлетним максимумам, отмеченным на прошлой неделе. В ходе локальной медвежьей коррекции индексу USD удалось удержаться над уровнем 100,00, который выступил в роли прочной поддержки.

Отчасти заряд оптимизма «американец» получил еще перед выходными, когда вышедшая статистика отразила рост показателей промышленного производства и производства в секторе обрабатывающей промышленности сильнее прогнозов, тогда как индекс Empire State ФРБ Нью-Йорка и вовсе подскочил до 24,6 от — 11,8 в марте.

Сегодня доллар пользуется защитным спросом на фоне нежелания игроков рисковать в отсутствие поводов для покупок, демонстрируя готовность обновить максимумы на пути к уровню 101,00.

Нефть ранее сегодня отметила максимумы конца марта на подходе к отметке $114 за баррель, после чего отступила и оказалась на отрицательной территории.

Подъему к новым локальным вершинам способствовал рост беспокойства по поводу перебоев в поставках, причем на этот раз из-за остановки добычи на одном из ливийских месторождений в связи с политическими протестами в стране.

Пока объем сокращения производства невелик, но учитывая риск блокировки добычи и на других месторождениях страны, а также общую высокую чувствительность рынка к рискам со стороны предложения, этот фактор какое-то время будет оказывать поддержку Brent, которая при дальнейшем обострении геополитики в мире продолжит подъем в направлении уровня $120.

Главным подспорьем для цен в краткосрочной перспективе могут стать новые санкции ЕС против России, направленные в том числе на энергетический сектор», — пояснил эксперт.

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