Калуга, , 11:30 — REGNUM В Калужской области подъем воды в период весеннего половодья 2022 года — самый значительный с 2013 года. На территории области было подтоплено свыше 30 приусадебных участков, с 12 населенными пунктами нарушено транспортное сообщение. По состоянию на 17 апреля — с населенными пунктами Боровского, Малоярославецкого и Дзержинского районов. Об этом 18 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на начальника Главного Управления МЧС России по Калужской области Владислава Блеснова.

Половодье в селе Игнатьевское Малоярославцкого района Главное управление МЧС России по Калужской области

Резкий подъем уровня воды в реках региона начался 9 апреля. С 14 по 15 апреля на Оке, Угре и Протве был достигнут пик половодья. В настоящее время происходит плавное снижение уровня воды. Его максимальные отметки составили: на Оке – 664 см, Угре – 787 см, Протве – 743 см. На реке Жиздра подъем воды прекратился 17 апреля на отметке 754 см. Во всех основных реках области произошел выход воды на пойму. В настоящее время обстановка нормализуется. Проезд будет возможен после полного схода воды. Подтоплены участки шести садоводческих товариществ в пойме Протвы в пригороде Обнинска. Сейчас уровень воды в Протве снизился более чем на метр.

Владислав Блеснов обратился к главам администраций городов и районов области с просьбой продолжить мониторинг обстановки, в местах нарушений транспортного сообщения организовать комиссионное обследование участков дорог и мостовых сооружений, провести проверку и очистку водопропускных, дренажных и ливневых систем, а также сбросы воды на гидротехнических сооружениях.

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