Калуга, 18 апреля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. В Калужской области подъем воды в период весеннего половодья 2022 года — самый значительный с 2013 года. На территории области было подтоплено свыше 30 приусадебных участков, с 12 населенными пунктами нарушено транспортное сообщение. По состоянию на 17 апреля — с населенными пунктами Боровского, Малоярославецкого и Дзержинского районов. Об этом 18 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на начальника Главного Управления МЧС России по Калужской области Владислава Блеснова.

Главное управление МЧС России по Калужской области Половодье в селе Игнатьевское Малоярославцкого района

Резкий подъем уровня воды в реках региона начался 9 апреля. С 14 по 15 апреля на Оке, Угре и Протве был достигнут пик половодья. В настоящее время происходит плавное снижение уровня воды. Его максимальные отметки составили: на Оке – 664 см, Угре – 787 см, Протве – 743 см. На реке Жиздра подъем воды прекратился 17 апреля на отметке 754 см. Во всех основных реках области произошел выход воды на пойму. В настоящее время обстановка нормализуется. Проезд будет возможен после полного схода воды. Подтоплены участки шести садоводческих товариществ в пойме Протвы в пригороде Обнинска. Сейчас уровень воды в Протве снизился более чем на метр.

Владислав Блеснов обратился к главам администраций городов и районов области с просьбой продолжить мониторинг обстановки, в местах нарушений транспортного сообщения организовать комиссионное обследование участков дорог и мостовых сооружений, провести проверку и очистку водопропускных, дренажных и ливневых систем, а также сбросы воды на гидротехнических сооружениях.