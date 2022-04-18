Биробиджан, , 11:32 — REGNUM Сенатор от Еврейской автономии Юрий Валяев задекларировал за 2021 год 6,85 млн рублей. По сравнению с 2020 годом, его доход увеличился на 1,1 млн рублей, сообщает 18 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Рост дохода Pixabay.com

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Жена сенатора заработала за 2021 год 267,8 тыс. рублей, на неё оформлен автомобиль Toyota RAV4. Сенатору принадлежат земельный участок, жилой дом в 210 кв. м. и два машиноместа.

Место представителя региона в Совете Федерации Юрий Валяев занимает с сентября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в семье представителя Еврейской автономной области в Совете Федерации Владимира Джарбарова произошла рокировка. В 2020 году он зарабатывал меньше своей жены, а в 2021 — опередил её по уровню доходов.