Москва, , 11:19 — REGNUM Перестройка потока импорта и экспорта в России в условиях санкций будет требовать определённого времени. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе заседания профильных комитетов Госдумы.

Эльвира Набиуллина Дарья Драй © ИА REGNUM

«Ограничения на импорт и логистику потребуют от российских компаний поиска новых партнёров, логистических путей, перехода на производство компонентов у себя. С экспортом та же история. Это будет занимать определённое время. На настоящий момент это не так сильно чувствуется, но санкции ужесточаются каждый день», — сказала Набиуллина.

По её словам, период, когда экономика может жить на запасы, конечен: «Как ЦБ, мы понимаем, что период перехода может сопровождаться всплеском цен на ряд товаров. Поэтому мы ожидаем роста инфляции выше цели. Мы не будем пытаться вернуть её любыми целями. Нам надо обязательно пройти период адаптации, но при этом инфляция не должна стать неконтролируемой, поэтому мы будем проводить такую политику, которая вернёт инфляцию к цели, но не резко».