Новосибирск, , 11:19 — REGNUM На территории Новосибирской области за неделю с 11 по 17 апреля пожарные ликвидировали 1058 возгораний. Это в шесть раз больше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщили в региональном управлении МЧС России.

Борьба с травяным пожаром Beale.af.mil

По данным ведомства, 85% случаев – горение мусора и сухой растительности.

«Только за 16 апреля сжигание сухой растительности дачниками и жителями частного сектора привело к 400 пожарам – в результате четырех из них пострадало не только имущество виновников, но и соседние постройки, — уточнили в МЧС России. — За сутки с помощью данных космомониторинга зарегистрированы 1495 термических точек, в том числе 961 – в пятикилометровой зоне от населенных пунктов».

Отмечается, что больше всего случаев ландшафтных пожаров зафиксировано в Куйбышевском, Убинском, Доволенском и Чулымском районах. сности.