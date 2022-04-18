* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 11:17 — REGNUM Источники, близкие к Мохебу Джалили, репортёру ТВ-1, сообщили Afghanistan International, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) забрали журналиста из его дома и пытали в течение ночи.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Alwaght.com

По словам собеседников, радикалы отпустили Джалили через несколько часов, но их поведение по отношению к нему было унижающим достоинство. На фотографиях Мохеба Джалили, опубликованных в социальных сетях, на его теле отчётливо видны следы пыток.

Мохеб Джалили — ведущий новостных программ TV One. У него также есть опыт работы в Ariana News.

«Прошлой ночью разведка талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) избила и подвергла пыткам моего коллегу Мохеба Джалили, — написал в Twitter бывший глава Ariana News Шариф Хасаньяр. —Афганские журналисты дорого платят за свободу слова».

В ноябре 2021 года министерство по поощрению добродетели и предотвращению порока правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) издало инструкции для средств массовой информации, в которых призвало их не брать интервью у критиков талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Международная организация «Хьюман Райтс Вотч» выразила сожаление по поводу того, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) широко применяют насилие против СМИ. Сообщается, что сотни СМИ были закрыты, а тысячи журналистов уволены, когда к власти пришли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Некоторые из них нашли убежище в других странах.