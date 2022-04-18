Махачкала, 18 апреля, 2022, 11:17 — ИА Регнум. В Дагестане выявлен реабилитационный центр, в котором принудительно лечили от наркотической и алкогольной зависимости. В нем насильно удерживались несколько человек. По данному факту ведется проверка, сообщили 18 апреля в пресс-службе регионального управления МВД.

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«Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков по Респубилке Дагестан выявлен реабилитационный центр, в котором неправомерно содержались алко- и наркозависимые граждане. По полученной полицейскими оперативной информации, прибывающие в центре лица, содержались в ненадлежащих условиях с нарушением их прав и свобод», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства.

Реабилитационный центр был организован в пригороде Махачкалы. Двое находившихся в нем мужчин сообщили, что их насильно удерживают в нем с 1 февраля. При обследовании помещений центра полицейские обнаружили наручники и цепи, которые «предположительно использовались для ограничения свободы пациентов».

Для проверки информации о принудительной реабилитации в отдел полиции доставлено 14 человек. Ведется сбор материала для принятия процессуального решения.