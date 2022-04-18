В Дагестане выявлен центр, где насильно удерживали алкоголиков и наркоманов
Махачкала, 18 апреля, 2022, 11:17 — ИА Регнум. В Дагестане выявлен реабилитационный центр, в котором принудительно лечили от наркотической и алкогольной зависимости. В нем насильно удерживались несколько человек. По данному факту ведется проверка, сообщили 18 апреля в пресс-службе регионального управления МВД.
Реабилитационный центр был организован в пригороде Махачкалы. Двое находившихся в нем мужчин сообщили, что их насильно удерживают в нем с 1 февраля. При обследовании помещений центра полицейские обнаружили наручники и цепи, которые «предположительно использовались для ограничения свободы пациентов».
Для проверки информации о принудительной реабилитации в отдел полиции доставлено 14 человек. Ведется сбор материала для принятия процессуального решения.