Джакарта, 18 апреля, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Индонезии сообщило, что лидеры стран Юго-Восточной Азии и президент США Джо Байден встретятся в контексте специального саммита АСЕАН — США 12–13 мая 2022 года, сообщает Kompas.

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Индонезия станет координатором встречи АСЕАН-США.

«На встрече будут обсуждаться меры по борьбе с пандемией, сотрудничество в области здравоохранения, образования, ускорение восстановления экономики и различные региональные и глобальные геополитические вызовы», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

В своем заявлении министерство иностранных дел Индонезии назвало Соединенные Штаты стратегическим партнером Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

«Этот саммит, который также знаменует празднованием 45-летия партнерства АСЕАН и США, станет импульсом для укрепления партнерства», — отметили в МИД Индонезии.

Согласно данным секретариата АСЕАН, Соединенные Штаты являются вторым по величине торговым партнером после Китая и основным источником инвестиций для АСЕАН.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден примет лидеров Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на специальном саммите в Вашингтоне.