Казань, , 11:28 — REGNUM Согласно опубликованным на сайте Совфеда декларациям о доходах сенаторов, представители Татарии заработали в общей сумме около 12 млн рублей.

Доходы растут (сс) jambulboy

Так, Геннадий Емельянов, представляющий законодательный орган государственной власти РТ, член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию за 2021 год заработал 6 млн 181 тыс. 677 рублей (в 2020 году — 5 млн 990 тыс. 263 рубля). Его супруга увеличила свои доходы с 149,18 тыс. рублей в 2020 году до 155 тыс. 651 рубля — в 2021 году.

Емельянов владеет земельным участком под индивидуальное жилищное строительство площадью 2,7 тыс. кв. метров, ¼ частью жилого дома площадью 246,10 кв. метров, двумя квартирами (139,5 и 168 кв. метров), а также гаражом площадью 14 кв. метров.

В совместном пользовании супругов имеется квартира площадью 101,5 кв. метров. Жена парламентария пользуется земельным участком под индивидуальное жилищное строительство, а также двумя квартирами.

Емельянов является собственником легковых автомобилей: ГАЗ-21, УАЗ-330 394, Шевроле Express G1500 AWD и прицепа Knaus 580.

Ленар Сафин — первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Татарии заработал в 2021 году 5 млн 719 тыс. 388 рублей (в 2020 году — 4 млн 947 тыс. 929 рублей). Его супруга задекларировала 3 млн 73 тыс. 759 рублей (в 2020 году — 3 млн 216 тыс. 128 рублей).

Сафин владеет земельным участком (1015 кв. метров), жилым домом (70 кв. метров), квартирой (63,6 кв. метров) и недостроенным жилым домом площадью 370,3 кв. метра. Также на его имя зарегистрированы моторное судно Silver Husky 630, прицеп легковой и снегоход Bombardier Lynx.

Его супруге принадлежит земельный участок площадью 1309 кв. метров и 1/3 доля участка общей площадью 800 кв. метров, 1/3 доля, жилой дом на 132,8 кв. метра, 1/3 доля в жилом доме общей площадью 244,5 кв. метра, а также квартира (44,3 кв. метра) и нежилое помещение (43,4 кв. метра). Жена сенатора является собственницей легкового автомобиля Land Rover Range Rover.

В пользовании семейной пары находится квартира площадью 103,3 кв. метра.

Как сообщало ИА REGNUM, в декларациях сенаторов от Пензенской области супруги не указаны.

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