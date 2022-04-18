Астана, 18 апреля, 2022, 11:13 — ИА Регнум. В Казахстане планируется ввести закон о запрете близким родственникам президента республики занимать государственные посты и должности в квазигосударственном секторе. Об этом 18 апреля сообщил журналистам глава минюста Канат Мусин.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«Законодательством к близким родственникам отнесены родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки», — отметил Мусин.

К квазигосударственному сектору в Казахстане относят организации, в управлении которых участвует правительство.

Мусин также сообщил, что до конца года планируется принять поправки в ряд законов о президенте республики. Полномочия главы государства будут ограничены.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране будут перераспределены полномочия среди ветвей власти с ослаблением института президента. Он считает, что нужно уйти суперпрезидентской формы правления.