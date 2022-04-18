Мурманск, 18 апреля, 2022, 11:13 — ИА Регнум. В Мурманской области появится региональный фонд развития промышленности. Об этом на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Это еще один инструмент для того чтобы финансовые ресурсы для наших предприятий стали доступнее», — пояснил он.

Ранее правительство РФ выделило 4,3 млрд рублей на докапитализацию региональных фондов развития промышленности. Мурманская область получит на эти цели 85,5 млн рублей.

«Мы из своего бюджета выделяем 100 млн рублей. В ближайшее время будет зафиксировано решение федерального правительства о выделении дополнительных средств в региональные фонды», — сказал глава региона.

Порядок предоставления субсидий и будет подготовлен в течение недели.