Москва, , 11:12 — REGNUM Коррекция на криптовалютном рынке, которая стартовала еще в конце осени 2021 года, продолжается, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский.

Криптовалюта David McBee

«Проблема здесь даже не в самих криптовалютах: американские акции также дешевеют после продолжительного периода роста, связанного как с повышенным спросом на рисковые инструменты на фоне беспрецедентных стимулирующих мер основных центробанков.

К несчастью для покупателей негативный сантимент на рынке не пропадает, а получает постоянную подпитку.

В частности, стоит выделить недавние заявления главы ЕЦБ о том, что европейская экономика пострадает из-за военных действий на Украине сильнее американской. Данные слова усилили покупки доллара, куда инвесторы активно переводят свои сбережения в моменты сильной неопределенности.

Причем, тут еще и подоспели первые корпоративные отчетности компаний США за первый квартал текущего года, которые свидетельствуют о негативном влиянии разогнавшейся инфляции и сокращения мер поддержки экономики.

Стоит упомянуть и тот факт, что уже в мае ФРС США может сделать большой шаг в сторону удорожания займов и повысить процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов. Иными словами, время для рискованных активов сейчас крайне неподходящее.

В таких условиях наиболее вероятным вариантом развития событий является дальнейшее снижение цифровых активов, где держать деньги сейчас крайне опасно.

Продолжаться так будет до тех пор, пока не появятся веские причины для оптимизма касаемо мировой экономики и прочих рисковых инструментов, вроде американских технологических акций.

Ожидается снижение котировок биткоина до $37,5 тыс, с сохраняющейся возможностью дальнейшего падения вплоть до $30 тысяч», — дал прогноз эксперт.

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