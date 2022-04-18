Москва, 18 апреля, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Антироссийские санкции Запада начнут постепенно сказываться на реальных секторах экономики. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе заседания профильных комитетов Госдумы.

Cbr.ru Эльвира Набиуллина

«Наша экономика вступает в непростой период структурных изменений. Санкции сказались на финансовом рынке, но начнут сказываться и на реальных секторах экономики», — сказала Набиуллина.

По её словам, основные проблемы будут сказываться с ограничениями на импорт, а в дальнейшем – на экспорт российской продукции за рубеж.