Байкальск, Иркутская область, , 11:12 — REGNUM Центр развития Байкальского региона приступил к обследованию подземных вод под объектами Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), сообщает 18 апреля 2022 года сообщает пресс-служба организации.

Съемки полигонов залежей шлам-лигнина в Байкальске Шламонакопитель БЦБК. Цитата из видео из группы «Типичный Байкальск»

Осенью 2021 года началась разработка проекта по сносу зданий и сооружений БЦБК, включающего в себя проведение комплексных изысканий и обследований всех зданий и сооружений, а также прилегающей территории бывшей промышленной площадки. Такие комплексные обследования не проводились ни разу.

Под зданиями выпарного и варочного цеха за десятилетия эксплуатации комбината образовался техногенный ореол загрязненных подземных вод, которые образовались в результате варки целлюлозы и утилизации черного щелока. Для определения изменений состава загрязняющих веществ в ореоле пробурена сеть скважин глубиной до 50 м, проводятся интервальные апробирования и геофизические измерения.

В итоге будет создана гидрологическая модель, отображающая состав, глубину и динамику распространения загрязненных подземных вод. Результаты изысканий и проектная документация летом 2022 года будут направлены на экспертизы. Это станет основой для определения дальнейших действий по очистке территории Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года о том, что до сих пор не сняты наиболее значимые угрозы для Байкала, заявил оординатор экологической коалиции «Реки без границ» Александр Колотов. По его словам, продолжается застройка байкальских берегов, ухудшается качество воды, продолжается эвтрофикации водоема. Не ликвидированы отходы Байкальского ЦБК — то есть «бомба», заложенная под Байкал, до сих пор не обезврежена, считает эколог.

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