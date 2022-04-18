Дохук, Ирак, 18 апреля, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Военная авиация Турции присоединилась к операции вооруженных сил страны в северном Ираке. Об этом 18 апреля сообщает информационное агентство Shafaq со ссылкой на свои местные источники.

Anna Zvereva Турецкий ударный вертолет T129 ATAK

По их данным, утром 18 апреля эскадрилья из как минимум десяти вертолётов пересекла границу Турции и Иракского Курдистана. ВВС Турции атаковали позиции Рабочей партии Курдистана (РПК) на горе Курзар в районе Амадия севернее города Дохук.

Местные СМИ также сообщили о том, что группа турецких солдат вошла на территорию Ирака и заняла ряд населённых пунктов. На занятых территориях ведётся розыск отрядов курдских партизан.

Ранее министерство обороны Турции сообщило о начале военной операции в северном Ираке, целью которой является ликвидация угрозы со стороны РПК.