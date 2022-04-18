Ярославль, 18 апреля 2022, 11:11 — REGNUM Уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин назвал «горячей точкой» ситуацию с обеспечением жильём детей-сирот. Об этом он рассказал, выступая на комитете по социальной политике Ярославской областной думы в рамках ежегодного доклада, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Например, в 2021 году в Ярославской области было предоставлено лишь 97 квартир.
Сейчас в очереди на жильё в Ярославской области 2500 сирот. Из них 1826 тех, чьё конституционное право на жильё уже нарушено. По словам Михаила Крупина, единственное, что спасает — это компенсация за наём жилья, которая предоставляется сиротам из бюджета.
Для решения этих и других проблем уполномоченный предложил принять правительству Ярославской области «антикризисный план».