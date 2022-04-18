Ярославль, 18 апреля, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин назвал «горячей точкой» ситуацию с обеспечением жильём детей-сирот. Об этом он рассказал, выступая на комитете по социальной политике Ярославской областной думы в рамках ежегодного доклада, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Михаил Крупин

«Самой горячей точкой в Ярославской области остается обеспечение жильем детей-сирот. Напомню, что у нас принята региональная программа в рамках национальной стратегии действий в интересах детей и мы к 2017 году шли к показателю «ноль». И субъект федерации в год от 300 до 400 квартир выделял детям-сиротам и мы должны были к 2017 году прийти к показателю «ноль». Такие показатели есть у наших соседей — Москва, Московская область. Но случилось чудо, в 16 году у нас что-то сломалось, начали заключать договоры по 100 квартир, заключать, а потом их расторгать», — рассказал Михаил Крупин.

Например, в 2021 году в Ярославской области было предоставлено лишь 97 квартир.

Сейчас в очереди на жильё в Ярославской области 2500 сирот. Из них 1826 тех, чьё конституционное право на жильё уже нарушено. По словам Михаила Крупина, единственное, что спасает — это компенсация за наём жилья, которая предоставляется сиротам из бюджета.

Для решения этих и других проблем уполномоченный предложил принять правительству Ярославской области «антикризисный план».