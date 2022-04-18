Донецк, 18 апреля, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Вооруженные украинские формирования обстреляли Петровский район Донецка из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 18 апреля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Сайт объединения «Сибприбормаш» Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град»

Уточняется, что обстрел Петровского района Донецка со стороны украинских боевиков был зафиксирован в 10:40 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено три ракеты из БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевские боевики обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике (ДНР) с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».