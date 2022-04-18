Москва, , 11:11 — REGNUM В ходе специальной военной операции ВС России уже уничтожили свыше 2,3 тысячи украинских танков и других бронемашин. Об этом 18 апреля в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Военная техника ВСУ Mil.gov.ua

Помимо этого, украинские военные лишились 139 самолётов, 483 беспилотных летательных аппаратов, 250 зенитных ракетных комплексов, добавил представитель российского оборонного ведомства.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены […] 2 326 танков и других боевых бронированных машин, 254 установки реактивных систем залпового огня, 1004 орудия полевой артиллерии и миномётов, а также 2184 единицы специальной военной автомобильной техники», — уточнил Конашенков.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минобороны на 18 апреля, оперативно-тактической авиацией ВКС России были нанесены удары по 108 районам сосредоточения личного состава и украинской военной техники. Кроме того, по его словам что ракетой «воздух-воздух» был сбит украинский беспилотник.