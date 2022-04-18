Москва, 18 апреля 2022, 11:11 — REGNUM В ходе специальной военной операции ВС России уже уничтожили свыше 2,3 тысячи украинских танков и других бронемашин. Об этом 18 апреля в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Военная техника ВСУ
Военная техника ВСУ
Mil.gov.ua

Помимо этого, украинские военные лишились 139 самолётов, 483 беспилотных летательных аппаратов, 250 зенитных ракетных комплексов, добавил представитель российского оборонного ведомства.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены […] 2 326 танков и других боевых бронированных машин, 254 установки реактивных систем залпового огня, 1004 орудия полевой артиллерии и миномётов, а также 2184 единицы специальной военной автомобильной техники», — уточнил Конашенков.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минобороны на 18 апреля, оперативно-тактической авиацией ВКС России были нанесены удары по 108 районам сосредоточения личного состава и украинской военной техники. Кроме того, по его словам что ракетой «воздух-воздух» был сбит украинский беспилотник.