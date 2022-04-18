Липецк, 18 апреля, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Режим временного ограничения полетов в аэропорт Липецка продлён до 25 апреля, сообщила 18 апреля Росавиация.

albert22278 Самолет

Всего 11 аэропортов юга и центральной части России останутся закрыты до 03:45 25 апреля. Вместе с «Липецком» временно закрыты аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Маршруты рекомендуют планировать через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву – они вместе с остальными российскими аэропортами работают в штатном режиме. Об изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний рекомендуют уточнять на официальных сайтах.