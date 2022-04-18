Москва, 18 апреля, 2022, 11:10 — ИА Регнум. В условиях санкций особую роль будет играть цифровой рубль, который поддержит возможность расчетов и платежей, а в перспективе трансграничных платежей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 апреля, об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе заседания комитетов Госдумы.

Центробанк РФ Цифровой рубль

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«За семь месяцев сделали протопит платформы цифрового рубля. В Китае прототип делался около двух лет. Сейчас мы начали тестирование с банками, активное участие принимают пять банков, семь дорабатывают на своей стороне и подключатся к тестированию в ближайшие месяцы», — сказала Набиуллина.

Сейчас идет тестирование выпуска цифровых рублей, открытия цифровых кошельков и переводов между гражданами.