Магадан, 18 апреля, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Зампредседателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, сенатор от Магаданской области Анатолий Широков отчитался о доходах за 2021 год — их уровень практически не изменился в сравнении с 2020 годым. Декларации опубликованы на сайте СФ РФ.

Minvr.ru Анатолий Широков

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Широков получил годовой доход в сумме чуть больше 6 млн рублей. Его супруга задекларировала 1,7 млн рублей. У обоих доходы остались на уровне 2020 года.

У каждого из супругов в собственности есть квартиры. Другой недвижимости нет.

Как сообщало ИА REGNUM, сенатор от Пензенской области Юлия Лазуткина (наделена полномочиями в конце апреля 2021 года) за прошлый год задекларировала 7 млн 630 тыс. 166 рублей. В декларации фигурируют два несовершеннолетних ребенка, один из которых в 2021 году заработал 12 млн 755 тыс. 78 рублей.