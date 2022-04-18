Москва, , 11:09 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поздравил руководство, коллектив и болельщиков российского футбольного клуба «Спартак» со 100-летием со дня основания. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Игроки «Спартака» Дмитрий Садовников

«Поздравляю коллектив и многочисленных болельщиков со знаменательной датой – 100-летием футбольного клуба «Спартак». История одного из наиболее известных и титулованных клубов России прочно связана с развитием футбола и ростом его популярности, становлением массового физкультурного движения в нашей стране. В летописи «Спартака» немало блестящих побед и рекордов. Эти выдающиеся достижения – наша общая гордость и национальное достояние», — говорится в телеграмме Путина.

Российский лидер назвал важным тот факт, что нынешнее поколение болельщиков красно-белых «с огромным уважением относится к прославленным ветеранам клуба – тренерам, игрокам, организаторам, которые закладывали замечательные традиции родного клуба, укрепляли его авторитет на спортивной арене»: «Их жизненный путь, профессионализм и преданность избранному делу являются прочной основой для воспитания новых футбольных звёзд, символом триумфальных, незабываемых побед для всех, кто разделяет с любимой командой радость успехов и горечь поражений, хранит ей верность в любых ситуациях».

Путин также пожелал «Спартаку» всего наилучшего.