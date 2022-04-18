Кострома, 18 апреля, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Дениса Герасимова и Вадима Белякова, обвиняемых в похищении и убийстве 5-летней костромички Вероники Николаевой, признали вменяемыми. Об этом интернет-изданию «Life» сообщил адвокат семьи ребёнка Андрей Алешкин.

Обвиняемые в убийстве 5-летней костромички Денис Герасимов и Вадим Беляков

«Их признали полностью вменяемыми. Они (подозреваемые — ИА REGNUM) подлежат наказанию в полном объёме. В ближайшее время будет окончание следствия. Мы надеемся, что материалы дела передадут в суд в самое ближайшее время», — сказал Алешкин.

Ранее подозреваемые были направлены в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского в Москве. Они доставлены в Кострому, в ближайшее время их ознакомят с материалами дела, как того требует закон. После этого дело рассмотрит Костромской областной суд. Согласно изменениям, внесённым в Уголовный кодекс, убийцам грозит пожизненный срок.

Напомним, пятилетняя Вероника Николаева была похищена 4 января 2022 года от культурного центра «Россия» в Костроме, где работала её мать. Девочку украли двое местных жителей, снимавших комнату в общежитии, расположенном через дорогу от места похищения. Тело ребёнка, спрятанное в спортивной сумке, в ночь с 4 на 5 января обнаружили полицейские. Похитители признались в убийстве ребёнка. Первым из них был 44-летний Денис Герасимов, ранее отбывавший срок за изготовление детской порнографии и педофилию. Его 24-летний подельник Вадим Беляков также был судим за кражу денег.