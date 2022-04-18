Санкт-Петербург, , 11:27 — REGNUM В Санкт-Петербурге разработан уникальный электродвигатель, который будет применятся для буровых установок. Его представят 18 апреля на международной выставке «Нефтегаз-2022».

Обход цеха Дарья Антонова © ИА REGNUM

Оборудование создано для импортозамещения. Технические характеристики делают двигатель более надёжным, производительным и энергоэффективным по сравнению с ранее используемым в нефтегазовой сфере, прежде всего в отношении американского аналога фирмы BALDOR.

Те компании, кто будет использовать новый российский двигатель, получат высокие показатели эффективности, также оборудование позволит локализовать ремонт и эксплуатацию на территории России.

«На выставке «Нефтегаз-2022» мы представим уникальный для России электродвигатель буровых установок. Мы готовы полностью заменить иностранное оборудование в нефтегазовой отрасли и обеспечить многолетнюю бесперебойную работу ресурсодобывающих предприятий», — заявил директор завода Rem& Coil Александр Новиков.

Помимо работы двигателя можно будет ознакомиться с секциями статора/якоря для ремонта электромашин. Участники также узнают об учебном центре, он подготовит специалистов, которые смогут обслуживать двигатели.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Петербурге на Кировском заводе будут изготавливать дорожную и коммунальную технику. Она позволит городу отказаться от импортного оборудования.

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